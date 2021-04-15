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Дальнее зарубежье 15.04.2021 16:03

Талибы расценивают нынешние сроки вывода сил США как нарушение договоренностей, готовы к контрмерам - ТВ

Движение "Талибан" считает заявление президента США Джо Байдена о начале вывода американских войск из Афганистана с 1 мая нарушением соглашений Вашингтона и талибов и готов к ответным действиям, сообщил телеканал "Толо" со ссылкой на заявление талибов.

"Это в принципе открывает дорогу "Талибану" к принятию любых необходимых контрмер, и с этого момента американская сторона будет нести ответственность за все будущие последствия, а не Исламский Эмират (Афганистана - ИФ)", - цитирует телеканал выдержки из заявления.

Движение "Талибан" накануне предупредило об усугублении ситуации в Афганистане в случае изменения срока вывода иностранных войск, намеченного соглашением талибов и США на май, сообщил телеканал Tolo News.

"Если соглашение нарушат, и иностранные силы не покинут нашу страну в обговоренные сроки, проблемы, безусловно, усугубятся, и те, кто нарушил соглашение, будут привлечены к ответственности", - цитирует канал слова представителя талибов Забихуллы Муджахида.

"Исламский Эмират Афганистан стремится к выводу всех иностранных сил с нашей земли в сроки по соглашению, подписанному в Дохе. Если соглашение будет соблюдаться, найдется и путь к решению оставшихся вопросов", - подчеркнул Муджахида.

Во вторник стало известно, что президент США Джо Байден собирается объявить о завершении вывода американских военных из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Прежняя американская администрация планировала сделать это к 1 мая 2021 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]