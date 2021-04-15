Байден заявил Путину о стремлении к стабильности в отношениях с РФ - советник президента США

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о желании стабильности в отношениях с Россией, заявил в четверг советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

"Он верит, что у США и России могут быть стабильные и предсказуемые отношения", - сказал Салливан в интервью телеканалу CNN.

При этом, касаясь выдвинутой Байденом идеи провести саммит для обсуждения проблем, стоящих перед Москвой и Вашингтоном, Салливан сказал, что "значимые страны, значимые лидеры проводят друг с другом саммиты даже в самые трудные и мрачные времена". В пример Салливан привел встречу экс-президента США Рональда Рейгана с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в разгар холодной войны.