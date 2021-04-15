ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта

Исполнительная власть Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) Дворца спорта.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с этой целью подписан контракт с ООО «Bashak proje ve dizayn».

Сумма контракта – 418,4 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков