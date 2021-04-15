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15.04.2021 16:19

ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта

Исполнительная власть Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) Дворца спорта.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az с этой целью подписан контракт с ООО «Bashak proje ve dizayn».

Сумма контракта – 418,4 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЯНДЖА, СМЕТА, ДВОРЕЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]