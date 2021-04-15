США объявили о новых санкциях против 32 юрлиц и физлиц из РФ за вмешательство в выборы

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщает в четверг пресс-служба Белого дома.

"Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.