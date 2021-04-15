Turkish Airlines сохранит до июня два рейса в неделю в Стамбул

Turkish Airlines в период ограничения авиасообщения между РФ и Турцией - с 15 апреля до 1 июня - сохранит два рейса в неделю в Стамбул.
"В связи с принятым ограничением регулярные рейсы между Российской Федерацией и Турцией по маршруту Москва - Стамбул - Москва будут выполняться 2 раза в неделю", - говорится в сообщении перевозчика.
По вопросам, связанным с билетами на отмененные рейсы, компания просит обращаться в колл-центр.
Как сообщалось, российский "Аэрофлот" в период ограничений также сохранит два регулярных рейса в неделю в Стамбул.
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