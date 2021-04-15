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Транспорт и связь 15.04.2021 16:23

Turkish Airlines сохранит до июня два рейса в неделю в Стамбул

Turkish Airlines в период ограничения авиасообщения между РФ и Турцией - с 15 апреля до 1 июня - сохранит два рейса в неделю в Стамбул.

"В связи с принятым ограничением регулярные рейсы между Российской Федерацией и Турцией по маршруту Москва - Стамбул - Москва будут выполняться 2 раза в неделю", - говорится в сообщении перевозчика.

По вопросам, связанным с билетами на отмененные рейсы, компания просит обращаться в колл-центр.

Как сообщалось, российский "Аэрофлот" в период ограничений также сохранит два регулярных рейса в неделю в Стамбул.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]