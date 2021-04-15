В ЕС заявляют, что решение Ирана обогащать уран до 60% не отвечает цели возобновления СВПД

Объявление Ираном обогащения урана до 60% противоречит духу проходящих в Вене консультаций совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Что касается недавнего объявления Ирана об обогащении урана до 60%, могу только сказать, что это объявление чрезвычайно беспокоит, с точки зрения нераспространения ядерного оружия", - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос в четверг на брифинге в Брюсселе.
"И все это противоречит духу проходящих сейчас дискуссий, потому что нет никакого убедительного оправдания такого решения в гражданских целях", - добавил Стано.
Представитель Борреля отметил, что участники проходящего в Вене совещания совместной комиссии СВПД продолжают обсуждать возможность возвращения США за стол переговоров о ядерной сделке с Ираном и выполнения соглашения всеми сторонами.
Иран ранее проинформировал МАГАТЭ о том, что со среды начнет обогащение урана до уровня 60%.
Предполагается, что на такой шаг Тегеран пошел в ответ на приписываемую Израилю атаку на ядерный объект в Натанзе.
Кроме того, Иран планирует поставить еще 1 тыс. центрифуг на объект в Натанзе.
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