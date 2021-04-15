США высылают 10 российских сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая представителей российской разведки - Белый дом

Власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников, говорится в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.

"США высылают 10 человек из персонала российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. Эти лица включают в себя представителей российских разведывательных служб", - отмечается в документе.