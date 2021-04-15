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Дальнее зарубежье 15.04.2021 16:31

США высылают 10 российских сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая представителей российской разведки - Белый дом

Власти США в рамках новых санкций против РФ приняли решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников, говорится в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.

"США высылают 10 человек из персонала российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. Эти лица включают в себя представителей российских разведывательных служб", - отмечается в документе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]