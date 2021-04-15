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Дальнее зарубежье 15.04.2021 17:19

Байден пришел к выводу, что ряд действий РФ представляет "необычную и чрезвычайную" угрозу для безопасности США - письмо президента Конгрессу

Президент США Джо Байден заявил, что определенные действия РФ можно классифицировать как весьма серьезную угрозу американской безопасности и экономике, говорится в обнародованном Белым домом письме президента к Конгрессу США.

"Я определил, что конкретная вредоносная внешнеполитическая активность правительства Российской Федерации...являет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в документе.

В связи с этой проблемой, указал президент, он издал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с подобной угрозой РФ.

При этом в качестве примера особо опасных действий Байден указал попытки РФ подорвать выборы в США и у их союзников, враждебную США и их союзникам киберактивность России, "использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства", подрыв безопасности в странах и регионах, важных для безопасности США, и неуважение к принципам международного права, включая территориальную целостность других государств.

Ранее в четверг стало известно, что США вводят против РФ новые санкции.

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Тэги: США, РОССИЯ, УГРОЗЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]