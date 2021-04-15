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Финансы 15.04.2021 17:20

AFB Bank сократил в I квартале активы на 6,2%, увеличил прибыль на 73,3%

Азербайджанский "AFB Bank" сократил в I-ом квартале 2021 года активы на 6,2% - до 263 млн 863,85 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 марта 2021 года равен 167 млн 540,44 тыс. манатов (спад на 8,1% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года - ИФ), в частности потребительские кредиты – 23 млн 685,09 тыс. манатов (спад на 14,6%), бизнес-кредиты – 100 млн 663,59 тыс. манатов (спад на 11,3%).

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 182 млн 373,07 тыс. манатов (спад на 10,8%). Депозиты в банке на начало апреля 2021 года равны 93 млн 571,02 тыс. манатов (спад на 15,4%), в частности вклады физических лиц – 26 млн 743,78 тыс. манатов (рост на 28,1%).

Капитал банка на конец отчетного периода составляет 81 млн 490,78 тыс. манатов (рост на 5,7%), уставный капитал – 70 млн 393,455 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль AFB Bank по итогам деятельности в отчетный период составила 4 млн 425,08 тыс. манатов (рост на 73,3% по сравнению с показателем первого квартала 2020 года – ИФ).

AFB Bank получил лицензию на банковскую деятельность 28 ноября 2008 года и входит в число 20-ти ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]