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Регион 15.04.2021 18:08

Вашингтон ввел санкции против 25 российских компаний в ответ на "пагубную деятельность" РФ

Минфин США в четверг ввел санкции в отношении 25 российских компании в ответ на "злонамеренную деятельность" России, в частности, за проведение кибератак, вмешательство в выборы и за ситуацию в Крыму.

В частности, под санкции попали шесть российских IT-компаний, поддерживавших, по мнению США, киберактивность разведки РФ. Среди них Военный инновационный технополис "Эра", АО "Пасит", федеральное государственное автономное научное учреждение Научно-исследовательский институт "Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" и АО "Позитив текнолоджиз".

Вашингтон также ввел санкции в отношении 16 компаний, "которые предпринимали попытки повлиять на президентские выборы США-2020 под руководством российского правительства". Среди них веб-сайт South front, издание Newsfront, базирующееся в Крыму, Фонд стратегической культуры, ООО ИА "Инфорос", а также Фонд защиты национальных ценностей, Association for free research and international cooperation и другие.

Ряд компаний, в частности, Association for free research and international cooperation, ООО "Юниджет", OOO "Транс логистик", Фонд стратегической культуры включены в список, так как, по данным Минфина США, они связаны с деятельностью российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Минфин США ввел санкции в связи с "оккупацией Россией украинского региона Крым и грубых нарушений прав человека против местного населения" в отношении трех компаний, в частности, АО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", а также "Симферополь СИЗО-1".

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Тэги: США, РОССИЯ, КОМПАНИИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]