США, вводя санкции, пытаются разрушить двусторонние отношения с Россией - МИД РФ

Соединенные Штаты своими действиями пытаются разрушить двусторонние отношения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они просто пытаются разрушить двусторонние отношения", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Так она прокомментировала вопрос о том, не пытаются ли Соединенные Штаты спровоцировать Россию, вводя санкции непосредственно после контакта на высшем уровне.

Власти США в четверг ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.