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Регион 15.04.2021 18:56

Копыркин и Арутюнян обсудили организацию совместных армяно-российских военных учений

Вопросы военного сотрудничества, организацию совместных военных учений на территории РФ обсудили глава Минобороны Армении и посол РФ в Ереване

Ереван. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Процесс подготовки армяно-российских военных учений обсудили министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и посол РФ Сергей Копыркин на встрече в Ереване в четверг.

"Арутюнян и Копыркин обсудили вопросы военного сотрудничества, планирования и организации совместных военных учений на территории России", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Арутюнян высоко оценил усилия России в стабилизации военно-политической обстановки в регионе, миротворческую миссию РФ в Нагорном Карабахе, эффективное взаимодействие в оборонной сфере.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]