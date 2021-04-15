Копыркин и Арутюнян обсудили организацию совместных армяно-российских военных учений

Вопросы военного сотрудничества, организацию совместных военных учений на территории РФ обсудили глава Минобороны Армении и посол РФ в Ереване

Ереван. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Процесс подготовки армяно-российских военных учений обсудили министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и посол РФ Сергей Копыркин на встрече в Ереване в четверг.

"Арутюнян и Копыркин обсудили вопросы военного сотрудничества, планирования и организации совместных военных учений на территории России", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Арутюнян высоко оценил усилия России в стабилизации военно-политической обстановки в регионе, миротворческую миссию РФ в Нагорном Карабахе, эффективное взаимодействие в оборонной сфере.