Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи со "вредоносныыми действиями" России, говорится в опубликованном в четверг Белым домом документе.

"Я, президент США Джо Байден, считаю, что указанная вредоносная деятельность властей России, в частности усилия по подрыву проведения свободных и честных выборов в США, (...) представляют необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономики США", - говорится в указе президента США.

"Поэтому я объявляю национальный режим ЧС, чтобы справиться с этой угрозой", - отмечается в нем.

В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.

В настоящее время в США действуют более 30 подобных режимов ЧС.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.