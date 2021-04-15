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Дальнее зарубежье 15.04.2021 19:03

Байден объявил режим ЧС из-за угрозы со стороны России

Президент США Джо Байден объявил о введении режима ЧС в связи со "вредоносныыми действиями" России, говорится в опубликованном в четверг Белым домом документе.

"Я, президент США Джо Байден, считаю, что указанная вредоносная деятельность властей России, в частности усилия по подрыву проведения свободных и честных выборов в США, (...) представляют необычайную и чрезвычайную угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономики США", - говорится в указе президента США.

"Поэтому я объявляю национальный режим ЧС, чтобы справиться с этой угрозой", - отмечается в нем.

В США введение подобных режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры по решению той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он посчитает это необходимым, может Конгресс.

В настоящее время в США действуют более 30 подобных режимов ЧС.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]