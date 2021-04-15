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Дальнее зарубежье 15.04.2021 21:35

Макрон, Меркель и Зеленский обсудят в пятницу тему концентрации российских войск у границ с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу обсудят тему концентрации Россией войск близ российско-украинской границы, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Так, газета "Фигаро" пишет, что лидеры трех стран "проведут видеоконференцию, чтобы обсудить риск эскалации напряженности, вызванный концентрацией российских войск у границы с Украиной".

"Господин Зеленский проведет обед с президентом Макроном, и у них затем состоится видеоконференция с госпожой Меркель", - пояснили в Елисейском дворце.

Ранее сообщалось, что в пятницу Зеленский проведет переговоры с Макроном в Париже.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ФРГ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]