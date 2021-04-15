Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0357 RUR   0.0223 GBR   2.3415 TRY   0.2103

Цена на нефть

14.04 $/bbl   WTI 63.15 2.97 Brent 66.58 2.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2021 20:43

Лондон считает, что за взломом SolarWinds стояла Служба внешней разведки РФ

Лондон считает, что за кибератакой на SolarWinds стояла российская служба внешней разведки, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Британия может сегодня также впервые сообщить, что российская Служба внешней разведки стояла за серией кибератак, включая взлом SolarWinds", - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Действия России показывают, что она остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Британии, отметил глава МИД страны.

Ранее в четверг США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом IT-компании SolarWinds. Клиентами SolarWinds считалось большинство федеральных агентств и американских компаний из списка Fortune 500. ЕС поддержал американские санкции против РФ.

Под санкции подпали такие компании, как Военный инновационный технополис "Эра", АО "Пасит", Федеральное государственное автономное научное учреждение научно-исследовательский институт "Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" и АО "Позитив текнолоджиз".

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Несколько американских официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, SOLARWINDS


Похожие новости


Отношения между Великобритании и Россией в политической сфере "почти мертвы" - посол РФ в Лондоне Глава МИД Великобритании обсудил с коллегами из стран Северной Европы Россию и Китай Почти половина британцев полагают, что Россия вмешивалась в референдум по Brexit - соцопрос Глава МИД ФРГ планирует обсудить с британским коллегой влияние России в Европе Глава британского МИД намерен представить парламенту список россиян и саудовцев, которым грозят санкции Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией Л

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]