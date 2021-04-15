Лондон считает, что за взломом SolarWinds стояла Служба внешней разведки РФ

Лондон считает, что за кибератакой на SolarWinds стояла российская служба внешней разведки, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Британия может сегодня также впервые сообщить, что российская Служба внешней разведки стояла за серией кибератак, включая взлом SolarWinds", - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Действия России показывают, что она остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности Британии, отметил глава МИД страны.

Ранее в четверг США внесли шесть российских технологических компаний в "черный список" в ответ на "предполагаемые неправомерные действия", включая взлом IT-компании SolarWinds. Клиентами SolarWinds считалось большинство федеральных агентств и американских компаний из списка Fortune 500. ЕС поддержал американские санкции против РФ.

Под санкции подпали такие компании, как Военный инновационный технополис "Эра", АО "Пасит", Федеральное государственное автономное научное учреждение научно-исследовательский институт "Cпециализированные вычислительные устройства защиты и автоматика", ООО "НеоБИТ", АО "АСТ" и АО "Позитив текнолоджиз".

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Несколько американских официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion.