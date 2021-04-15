Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0357 RUR   0.0223 GBR   2.3415 TRY   0.2103

Цена на нефть

14.04 $/bbl   WTI 63.15 2.97 Brent 66.58 2.91

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.04.2021 20:30

Сенатор призвал дополнить санкции США против РФ мерами против "Северного потока 2"

Американский сенатор-республиканец Пэт Туми в четверг заявил о необходимости дополнить введенные в четверг администрацией США санкции против России ограничительными мерами против "Северного потока 2", говорится в заявлении, распространенном на его сайте.

"Санкции, объявленные Белым домом сегодня утром, являются долгожданным шагом, чтобы привлечь Москву к ответственности за продолжающуюся агрессию с ее стороны", - заявил он, отметив, что еще следовало бы ввести и дополнительные санкции.

"США должны ввести санкции против "Северного потока 2", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СЕНАТОР, САНКЦИИ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Американский сенатор предложил Байдену запретить гражданам США поездку на Олимпиаду в Пекин в качестве зрителей Сенатор США назвал "немыслимым и неприемлемым" отказ от мирного перехода власти Сенатор Грэм заявил о желании вернуть Турцию в программу по F-35 Трамп за игрой в гольф согласился на встречу сенатора Рэнда Пола с главой МИД Ирана - СМИ В Вашингтоне проходит поминальная служба по сенатору Маккейну В Аризоне пройдет церемония прощания с сенатором Маккейном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]