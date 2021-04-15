Американский сенатор-республиканец Пэт Туми в четверг заявил о необходимости дополнить введенные в четверг администрацией США санкции против России ограничительными мерами против "Северного потока 2", говорится в заявлении, распространенном на его сайте.

"Санкции, объявленные Белым домом сегодня утром, являются долгожданным шагом, чтобы привлечь Москву к ответственности за продолжающуюся агрессию с ее стороны", - заявил он, отметив, что еще следовало бы ввести и дополнительные санкции.

"США должны ввести санкции против "Северного потока 2", - добавил он.