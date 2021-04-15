Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0357 RUR   0.0223 GBR   2.3415 TRY   0.2103

Цена на нефть

14.04 $/bbl   WTI 63.15 2.97 Brent 66.58 2.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.04.2021 20:51

Посла РФ вызвали в МИД Великобритании из-за действий России, в том числе на границе с Украиной

Посол России в Великобритании Андрей Келин был вызван в четверг в МИД Великобритании, где ему выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы.

"МИД Великобритании вызвал российского посла из-за серьезной обеспокоенности Великобритании в связи со злонамеренной деятельностью (России - ИФ)", - говорится в сообщении британского ведомства.

Среди таких российских действий упоминаются кибератаки, вмешательство в выборы, наращивание военного присутствия на границе с Украиной и в Крыму.

Согласно заявлению, заместитель министра иностранных дел Великобритании Филипп Бартон указал Келину, что Лондон поддерживает озвученные ранее в четверг президентом США Джо Байденом санкции из-за действий России.

"Он (Бартон - ИФ) проинформировал посла, что Великобритания будет продолжать работать с союзниками, чтобы противодействовать злонамеренным операциям со стороны российских разведслужб", - отмечается в заявлении.

Со своей стороны, польские СМИ передают, что в МИД Польши вызвали посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. В польском внешнеполитическом ведомстве пошли на такой шаг, чтобы обсудить как ситуацию на российско-украинской границе, так и введенные США новые санкции против РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЛЬША, РОССИЯ, ПОСЛЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]