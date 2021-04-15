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Дальнее зарубежье 15.04.2021 21:20

США решили не посылать эсминцы в Черное море, чтобы не усиливать напряженность между Москвой и Киевом

Пентагон отказался от планов посылать два эсминца в Черное море на этой неделе, так как не хочет еще больше увеличивать напряженность между Россией и Украиной, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

"После того, как возобновились боестолкновения между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами, официальные лица в США решили не совершать заход кораблей (в Черное море - ИФ), чтобы не провоцировать эскалацию напряженности", - пишет издание.

Один из источников газеты отметил, что отправка кораблей США в Черное море не представляла из себя ничего необычного и не задумывалась как определенный сигнал. Американский флот проводит восемь-девять таких перемещений каждый год.

Ранее в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что США отменили проход своих военных кораблей в Черное море. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о разрядке в регионе преждевременно: у российских границ остается много военных из США и других стран НАТО.

Эсминцы США Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт") вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море. Корабли оснащены крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля, пробыть там до 4-5 мая.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что отправка кораблей ВМС США в Черное море - регулярная операция, обычно координируемая с Анкарой в рамках конвенции Монтрё. В последние дни США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной.

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Тэги: США, ЧЕРНОМОРЬЕ, КОРАБЛИ, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]