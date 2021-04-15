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СНГ 15.04.2021 22:18

Украине нужно победить коррупцию, чтобы лучше противостоять России - Нуланд

Украинским властям следует решить проблему коррупции в стране, так как это, в частности, позволит им легче противостоять России, заявила в четверг кандидат на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Главное, что нужно Украине, если она хочет стать сильной суверенной страной, - это решить проблему систематической коррупции", - сказала она на слушаниях в сенате.

По мнению Нуланд, такая коррупция - "это инструмент, которым пользуется Россия, чтобы разъедать Украину изнутри".

Она считает, что власти Украины "в последние недели сделали важные шаги для решения проблемы, однако еще многое предстоит сделать".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, УКРАИНА, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]