Украине нужно победить коррупцию, чтобы лучше противостоять России - Нуланд

Украинским властям следует решить проблему коррупции в стране, так как это, в частности, позволит им легче противостоять России, заявила в четверг кандидат на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Главное, что нужно Украине, если она хочет стать сильной суверенной страной, - это решить проблему систематической коррупции", - сказала она на слушаниях в сенате.

По мнению Нуланд, такая коррупция - "это инструмент, которым пользуется Россия, чтобы разъедать Украину изнутри".

Она считает, что власти Украины "в последние недели сделали важные шаги для решения проблемы, однако еще многое предстоит сделать".