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Дальнее зарубежье 15.04.2021 21:10

В Белом доме считают оправданными введенные санкции против РФ, не хотят эскалации в отношениях

США не стремятся к ухудшению отношений с Россией, но считают введенные в четверг санкции оправданными, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша цель заключается не в эскалации, а в том, чтобы заставить заплатить (Россию) за то, что, по нашему мнению, считается недопустимыми действиями со стороны российского руководства", - сказала Псаки на брифинге.

При этом она указала, что "мы не можем предсказать, какой эффект будет (от этих санкций)".

Она добавила, что, по мнению американской администрации, принятый в четверг пакет санкций - "пропорциональный и оправданный".

На вопрос, собираются ли США вводить дополнительные санкции по проекту газопровода "Северный поток 2", Псаки ответила, что пока ничего не может сказать по этому поводу.

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Тэги: США, БЕЛЫЙ/ДОМ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]