В Белом доме считают оправданными введенные санкции против РФ, не хотят эскалации в отношениях

США не стремятся к ухудшению отношений с Россией, но считают введенные в четверг санкции оправданными, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наша цель заключается не в эскалации, а в том, чтобы заставить заплатить (Россию) за то, что, по нашему мнению, считается недопустимыми действиями со стороны российского руководства", - сказала Псаки на брифинге.

При этом она указала, что "мы не можем предсказать, какой эффект будет (от этих санкций)".

Она добавила, что, по мнению американской администрации, принятый в четверг пакет санкций - "пропорциональный и оправданный".

На вопрос, собираются ли США вводить дополнительные санкции по проекту газопровода "Северный поток 2", Псаки ответила, что пока ничего не может сказать по этому поводу.