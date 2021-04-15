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Регион 15.04.2021 21:45

В ближайшее время последует серия ответных мер на американские санкции - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился в четверг в МИД России с послом США в Москве Джоном Салливаном.

"В ходе беседы дана принципиальная оценка неприемлемым действиям американской стороны, которая вопреки заявленному намерению "выстраивать прагматичные отношения с Россией" нанесла по ним новый тяжелый удар", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер", - информирует МИД.

На Соленской площади назвали совершенно неуместными попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации". "На протяжении многих лет Москва демонстрировала предельно ответственный подход к задаче поддержания отношений с США на приемлемом уровне. Однако Вашингтон при сменявших друг друга администрациях лишь усугублял положение, не откликаясь на наши конструктивные импульсы", - подчеркивается в сообщении.

"Помимо оценки текущей ситуации в контексте нового американского "санкционного пакета" в беседе затрагивались также некоторые другие вопросы двустороннего характера", - добавили в МИД РФ.

Ранее Салливан заявил, что его встреча в МИД РФ прошла в уважительной тональности.

"Сегодня на запрошенной США встрече я проинформировал российских должностных лиц в министерстве иностранных дел о далеко идущих мерах, которые приняли США, чтобы призвать российское правительство к ответственности за его враждебные действия. Встреча прошла в профессиональном и уважительном ключе", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном на сайте американском посольства в РФ.

"Мы дали понять, что хотим, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми. Однако мы также ясно дали понять, как публично, так и в частном порядке, что мы будем защищать свои национальные интересы и что российские власти должно заплатить цену за свои действия, нацеленные на причинение вреда нашему суверенитету, нашим союзникам, партнерам и ценностям", - отметил Салливан.

Он подчеркнул, что "дополнительные уведомления были сделаны сегодня в Вашингтоне российским официальным лицам".

"Там, где это возможно, США продолжат искать возможности для сотрудничества с Россией с целью построения более стабильных и предсказуемых отношений, соответствующих интересам США", - резюмировал Салливан.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, CША, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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