Турция за конструктивный диалог с Грецией - Чавушоглу

В Анкаре полагают, что разногласия между Турцией и Грецией можно решить путем конструктивного диалога, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом в Анкаре.

При этом Чавушоглу призвал Грецию избегать в отношениях с Турцией попыток поставить противоположную сторону перед «свершившимся фактом» и провокационных высказываний, сообщает агентство "Анадолу".

Глава турецкой дипломатии также указал на важность обеспечения безопасности этнических меньшинств, проживающих на территории Греции и Турции. «В наших интересах, чтобы меньшинства в двух странах (Турции и Греции) жили в мире, это принесет позитивные результаты для наших отношений», - сказал, в частности, Чавушоглу.

В то же время Чавушоглу призвал греческие власти отказаться от попыток ассимиляции этнических турок, проживающих в регионе Западная Фракия. Как известно, Афины не признают их в качестве этнического меньшинства. «Если они говорят, что они турки, значит они турки. Вы (Греция) должны принять это», - сказал по этому поводу турецкий министр.

Чавушоглу вновь подтвердил решимость Анкары отстаивать свои интересы и интересы Турецкой Республики Северного Кипра в регионе Восточного Средиземноморья. «Турция способна защитить свои права и права киприотов-турок в Восточном Средиземноморье», - подчеркнул он.

В свою очередь глава МИД Греции Дендиас выразил уверенность, что стороны смогут разработать «позитивную экономическую повестку дня».