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Дальнее зарубежье 15.04.2021 21:45

Глава Европейского командования ВС США не считает высокой вероятность вторжения РФ на Украину

Вероятность вторжения российских войск на Украину в настоящее время находится на уровне "от низкого до среднего", заявил в четверг глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

По сообщению американских СМИ, на слушаниях в сенате Уолтерс дал такую оценку на ближайшие недели по просьбе одного из сенаторов.

Военачальник подчеркнул, что ряд факторов в дальнейшем может повлиять на эту оценку. По его оценке, судя по развитию событий, в дальнейшем вероятность российского вторжения будет снижаться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ВОЕНАЧАЛЬНИК, УКРАИНА, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]