Глава Европейского командования ВС США не считает высокой вероятность вторжения РФ на Украину

Вероятность вторжения российских войск на Украину в настоящее время находится на уровне "от низкого до среднего", заявил в четверг глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.

По сообщению американских СМИ, на слушаниях в сенате Уолтерс дал такую оценку на ближайшие недели по просьбе одного из сенаторов.

Военачальник подчеркнул, что ряд факторов в дальнейшем может повлиять на эту оценку. По его оценке, судя по развитию событий, в дальнейшем вероятность российского вторжения будет снижаться.