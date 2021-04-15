Глава Европейского командования ВС США не считает высокой вероятность вторжения РФ в Украину

Вероятность вторжения российских войск в Украину в настоящее время находится на уровне "от низкого до среднего", заявил в четверг глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс.
По сообщению американских СМИ, на слушаниях в сенате Уолтерс дал такую оценку на ближайшие недели по просьбе одного из сенаторов.
Военачальник подчеркнул, что ряд факторов в дальнейшем может повлиять на эту оценку. По его оценке, судя по развитию событий, в дальнейшем вероятность российского вторжения будет снижаться.
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