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Дальнее зарубежье 15.04.2021 23:11

Переговоры глав МИД Турции и Греции в Анкаре закончились взаимными упреками

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его греческий коллега Никос Дендиас провели в четверг переговоры в Анкаре, завершившиеся резкими высказываниями в адрес друг друга, сообщает Associated Press.

В начале встречи министры заявили журналистам, что готовы к диалогу и экономическому сотрудничеству для улучшения двусторонних отношений.

Однако, по данным агентства, вскоре во время переговоров Дендиас обвинил Турцию в нарушении суверенных прав Греции в восточном Средиземноморье и предупредил, что ЕС введет санкции против Анкары, если это продолжится. Чавушоглу отреагировал на это заявление своего коллеги, назвав его слова недопустимыми.

"Возможность ввести (ограничительные - ИФ) меры всегда находится на рассмотрении ЕС. Если будут незаконные действия против нашего суверенитета и суверенных прав, то есть возможность принятия таких мер", - сказал глава МИД Греции.

В ответ турецкий министр указал, что "к сожалению, Никос Дендиас сделал несколько чрезвычайно недопустимых обвинений в адрес моей страны".

"Турция обязана защищать свои собственные права, особенно в восточном Средиземноморье, и права турок-киприотов. Все предпринимаемые шаги нацелены на защиту наших прав", - сказал в ответ Чавушоглу.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]