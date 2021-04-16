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Регион 16.04.2021 09:55

В Вене продолжатся консультации совместной комиссии по иранской ядерной сделке

Участники совместной комиссии по иранской ядерной сделке продолжат в пятницу консультации в Вене.

"Переговоры о путях восстановления ядерной сделки продолжатся в Совместной комиссии по #СВПД 16 апреля", - написал в своем твиттере постпред РФ при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как сообщалось, на заседании комиссии, собравшейся в четверг, предполагается обсудить возвращение США и Ирана в рамки соглашения, а также недавнее решение Тегерана обогащать уран до уровня в 60%.

Консультации совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) продолжаются со 2 апреля. В них принимают участие Иран и пять подписантов соглашения - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. США не участвуют в работе комиссии, однако их делегация присутствует в Вене для неофициальных встреч с некоторыми участниками сделки.

На прошлой неделе совместная комиссия подвела промежуточные итоги работы двух экспертных групп, обсудивших параметры восстановления полноценной реализации "ядерной сделки". Участники встречи также обменялись мнениями о перспективах отмены антииранских санкций США и "необходимых шагах со стороны Ирана в части приведения его ядерной деятельности в соответствие с требованиями СВПД".

Иран требует полной отмены санкций. Первые шаги, по его мнению, должны сделать США. Вашингтон настаивает на полном соблюдении Тегераном в приоритетном порядке условий СВПД, от которых он начал отходить в связи с американскими санкциями и выходом США из СВПД.

Ситуацию осложняет решение Ирана приступить к обогащению урана до уровня 60%, о котором он объявил в среду. В Лондоне, Берлине и Париже считают, что эти шаги Тегерана "вызывают особое сожаление в момент, когда все участники СВПД и США приступили к содержательным дискуссиям с целью быстро найти дипломатическое решение, позволяющее оживить и восстановить СВПД".

Еще один фактор, способный осложнить переговорный процесс - недавняя операция, предположительно, совершенная Израилем, на иранском ядерном объекте в Натанзе. Именно после нее Иран и объявил о готовности обогащать уран до уровня в 60%.

В преддверии возобновления этих консультаций верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что во время переговоров в Вене не было сделано ни одного достойного внимания предложения по ядерному соглашению.

"Предложения, которые они сделали, были высокомерными и унизительными", - сказал он.

По его словам, ни одно из предложений "не стоит того, чтобы его рассматривали".

"Переговоры не должны вестись таким образом, чтобы стороны затягивали и затягивали переговоры. Это наносит вред нашей стране", - отметил Хаменеи.

Он также вновь указал, что сначала должны быть сняты американские санкции, после чего Иран начнет выполнять свои обязательства.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД. В числе таких шагов стал отказ Тегерана вывозить излишки обогащенного урана.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.

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Тэги: ИРАН, АТОМ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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