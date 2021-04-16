Байден заявляет, что мог ввести более жёсткие санкции против РФ, но не стал

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон мог ввести более жесткие санкции против России, но он предпочел не делать этого.

"Я четко сказал президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше, но я решил не делать этого. Я выбрал пропорциональность", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.