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ТЭК 16.04.2021 10:46

Байден считает тему "Северного потока 2" сложной, не стал сообщать, будут ли санкции

Президент США Джо Байден заявил, что связанные с темой строительства газопровода "Северный поток 2" вопросы являются сложными.

"Северный поток - это сложный вопрос, который затрагивает наших союзников в Европе", - сказал Байден, отвечая на вопрос относительно санкций за "Северный поток 2".

Он отметил, что уже в течение долгого времени выступает против него: "Я с самого начала был против, еще до того, как стал вице-президентом (при Бараке Обаме - ИФ)".

При этом Байден указал, что вопрос о реакции на "Северный поток 2", "по-прежнему обсуждается". Он не стал говорить, готов ли вводить дальнейшие санкции.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СЕВПОТОК2, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]