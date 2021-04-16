США и Россия могут сотрудничать по стратегической стабильности, ядерным проблемам Ирана и КНДР - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США и Россия вполне могут наладить сотрудничество по вопросам стратегической стабильности, климатических изменений и по борьбе против пандемии коронавируса.

"Есть сферы, где США и Россия могут и должны работать вместе. Например, в самом начале работы моей администрации мы смогли быстро предпринять действия, чтобы продлить на пять лет СНВ-3 и поддержать этот ключевой элемент стратегической стабильности для наших стран", - сказал президент США, выступая в Белом доме.

Байден добавил, что, по его мнению, США и Россия могут также работать вместе по вопросам ядерной угрозы от Ирана и Северной Кореи, пандемии коронавируса и климатических изменений.

Он отметил, что отправной точкой для работы над такими вопросами может стать его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.