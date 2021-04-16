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Дальнее зарубежье 16.04.2021 11:13

США и Россия могут сотрудничать по стратегической стабильности, ядерным проблемам Ирана и КНДР - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США и Россия вполне могут наладить сотрудничество по вопросам стратегической стабильности, климатических изменений и по борьбе против пандемии коронавируса.

"Есть сферы, где США и Россия могут и должны работать вместе. Например, в самом начале работы моей администрации мы смогли быстро предпринять действия, чтобы продлить на пять лет СНВ-3 и поддержать этот ключевой элемент стратегической стабильности для наших стран", - сказал президент США, выступая в Белом доме.

Байден добавил, что, по его мнению, США и Россия могут также работать вместе по вопросам ядерной угрозы от Ирана и Северной Кореи, пандемии коронавируса и климатических изменений.

Он отметил, что отправной точкой для работы над такими вопросами может стать его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]