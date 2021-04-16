Несколько человек пострадали из-за стрельбы в Индианаполисе на объекте FedEx, напавший покончил с собой

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на объекте компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана), после чего свел счеты с жизнью, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В результате инцидента пострадали несколько человек, однако точной информации об их количестве и состоянии пока не поступало.

Факт нападения подтвердили в полиции Индианаполиса, которая в пятницу утром прибыла на место происшествия, когда напавший был еще жив. Представитель городской полиции заверила СМИ, что опасности для общественности больше нет.