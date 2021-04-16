Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0357 RUR   0.0223 GBR   2.3415 TRY   0.2103

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.04.2021 09:55

Несколько человек пострадали из-за стрельбы в Индианаполисе на объекте FedEx, напавший покончил с собой

Неизвестный мужчина устроил стрельбу на объекте компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана), после чего свел счеты с жизнью, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В результате инцидента пострадали несколько человек, однако точной информации об их количестве и состоянии пока не поступало.

Факт нападения подтвердили в полиции Индианаполиса, которая в пятницу утром прибыла на место происшествия, когда напавший был еще жив. Представитель городской полиции заверила СМИ, что опасности для общественности больше нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОЧТА, СТРЕЛЬБА


Похожие новости


Супруга Трампа будучи первой леди США пользовалась личной почтой Трамп признает голосование по почте провальным проектом Иванка Трамп не видит связи между использованием личной почты и скандалом Клинтон Трамп намерен добиться отмены льготных почтовых тарифов для китайских интернет-магазинов Дочь, зять и еще четверо советников Трампа пользовались личной почтой в служебных целях - СМИ ФБР проверяет систему безопасности личной почты Клинтон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]