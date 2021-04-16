Бакметрополитен отбирает таможенного брокера

ЗАО «Бакинский метрополитен» отбирает брокера для оказания услуг по оформлению таможенной документации при экспортно-импортных операциях, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия – 150 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 19 мая. Тендерная процедура состоится 20 мая в 11:00.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Б.Рустамбеков