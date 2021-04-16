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Бизнес и законодательство 16.04.2021 10:25

Бакметрополитен отбирает таможенного брокера

ЗАО «Бакинский метрополитен» отбирает брокера для оказания услуг по оформлению таможенной документации при экспортно-импортных операциях, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия – 150 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 19 мая. Тендерная процедура состоится 20 мая в 11:00.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций. Годовой объем пассажироперевозок в Бакметрополитене превышает 200 млн человек.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, ТЕНДЕР, БРОКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]