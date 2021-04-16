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Инфраструктура и тендеры 16.04.2021 10:30

Агентство DOST отбирает компанию для проектирования центра в Гяндже

Агентство DOST объявило тендер на подготовку проектно-сметной документации строительства центра DOST в Гяндже.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 15:00 19 мая. Тендерная процедура состоится 20 мая в 15:00.

Контактное лицо: Аламгулу Гулиев. Телефон: (+99412) 525-50-26 (9236, 9031).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: DOST, ГЯНДЖА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]