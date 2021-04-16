Агентство DOST отбирает компанию для проектирования центра в Гяндже

Агентство DOST объявило тендер на подготовку проектно-сметной документации строительства центра DOST в Гяндже.

Стоимость участия в тендере составляет 200 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 15:00 19 мая. Тендерная процедура состоится 20 мая в 15:00.

Контактное лицо: Аламгулу Гулиев. Телефон: (+99412) 525-50-26 (9236, 9031).

Х.Насирзаде