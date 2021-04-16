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СНГ 16.04.2021 10:43

Зеленский надеется, что Макрон сделает "нормандскому формату" искусственное дыхание

Возобновление работы "нормандского формата" во многом зависит от позиции президента Франции Эммануэля Макрона, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, обнародованном пресс-службой главы государства.

Отвечая на вопрос, мертв ли "нормандский формат", Зеленский выразил уверенность, что именно Макрон может сделать ему "искусственное дыхание".

"Мне кажется, что "нормандский формат" был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать", - пояснил Зеленский.

"Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России. Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - подчеркнул он.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ДОНБАСС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]