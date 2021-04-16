MIDA направит около 396 тыс. манатов на совершенствование электронной системы «Льготное жилье»

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана привлекло «Научно-производственную компанию R.I.S.K.» для оказания услуг круглосуточной техподдержки программного обеспечения системы «Льготное жилье» и совершенствования системы.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, MIDA подписало соответствующий контракт с компанией R.I.S.K. , выбранной на конкурсной основе.

Стоимость договора - 395,772 тыс. манатов.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проектов строительства двух ЖК в Сумгайыте и одного в Гяндже.

«НПК R.I.S.K.» - системный интегратор и разработчик программных приложений с 12 летним опытом работы на рынке информационных технологий.

Компания осуществляет деятельность в сфере IT-консалтинга и системной интеграции, разработки программных приложений, геоинформационных систем, авторизованной продажи и полного сервисного обслуживания. Является партнером многих международных компаний в США, Европе и Азии

Н.Аббасова