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Транспорт и связь 16.04.2021 10:54

MIDA направит около 396 тыс. манатов на совершенствование электронной системы «Льготное жилье»

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана привлекло «Научно-производственную компанию R.I.S.K.» для оказания услуг круглосуточной техподдержки программного обеспечения системы «Льготное жилье» и совершенствования системы.

Согласно данным сайта www.etender.gov.az, MIDA подписало соответствующий контракт с компанией R.I.S.K. , выбранной на конкурсной основе.

Стоимость договора - 395,772 тыс. манатов.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением четырех комплексов социального жилья в Баку - двух в Ясамальском районе и двух в поселке Говсан, а также ведет работы по реализации проектов строительства двух ЖК в Сумгайыте и одного в Гяндже.

«НПК R.I.S.K.» - системный интегратор и разработчик программных приложений с 12 летним опытом работы на рынке информационных технологий.

Компания осуществляет деятельность в сфере IT-консалтинга и системной интеграции, разработки программных приложений, геоинформационных систем, авторизованной продажи и полного сервисного обслуживания. Является партнером многих международных компаний в США, Европе и Азии

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: MIDA, ТЕХПОДДЕРЖКА, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]