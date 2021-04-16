«Ростсельмаш» в 2021г поставит в Азербайджан более 80 единиц сельхозтехники

«Ростсельмаш» в 2021 году (РСМ) поставит в Азербайджан более 80 единиц прицепной и навесной агротехники, сообщают российские СМИ.
В частности, в Азербайджан будут поставлены метатели зерна, зерноперерабатывающие комплексы, измельчители соломы и тюковые пресс-подборщики.
По данным РСМ, уже отгружено 60% предусмотренной контрактом продукции.
Большим спросом у азербайджанских аграриев пользуется пресс-подборщик TUKAN модификации LUXE с увеличенной шириной захвата и электронным блоком управления. Эта машина оснащена дополнительными копирующими колесами, что в условиях горных склонов и не выровненного рельефа позволяет более качественно подбирать подвяленные корма.
«Азербайджан располагает 9-тью из 11 существующих климатических зон. Сельхозпроизводство в каждой из них предъявляет свои требования к машинам и оборудованию, которые конструкторы Ростсельмаш учитывают при создании новых машин. В результате продуктовый портфель компании составляет широкий спектр модификаций техники, способных работать в различных агроклиматических условиях», - сказал Хани Закут, представитель экспортной службы дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш.
Как сообщалось ранее, РСМ обсуждал с азербайджанскими партнерами возможность наладить в Азербайджане совместное производство по выпуску комбайнов мощностью более 100 штук в год.
В 2021 году в Азербайджане планируется выпустить опытную партию машин.
О планах запустить сборочное производство в Азербайджане гендиректор "Ростсельмаша" Валерий Мальцев сообщал еще в 2019 году. Тогда предполагалось, что проект будет запущен в 2020 году, на первом этапе планировалось выпустить 40-50 машин.
В ноябре 2019 года на российско-азербайджанском форуме "Ростсельмаш" и "Азермаш" подписали соглашение о намерениях, которое предусматривает создание в республике сборочного производства комбайнов. Документ предполагает организацию сборки комбайнов модели Nova.
Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile. Продуктовая линейка группы включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.
Б.Рустамбеков
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