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Здравоохранение 16.04.2021 11:22

Число заражений COVID-19 в мире превысило 138 млн, число жертв - 2,98 млн - университет Джонса Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 138 млн 890 тыс. 681, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 986 тыс. 608, выздоровели более 118,8 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 31 млн 495 тыс. 164 инфицированных COVID-19, зафиксировано 565 тыс. 289 летальных исхода, излечились более 24,7 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 14 млн 291 тыс. 917, число скончавшихся - 174 тыс. 308, поправились более 12,5 млн человек.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 13 млн 746 тыс. 681 заболевших, из них умерли 365 тыс. 444 человека, вылечились более 12 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 384,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 741 человек, Индии - 125, Бразилии - 1 тыс. 712.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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