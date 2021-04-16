Зеленский подтвердил, что хотел провести телефонный разговор с Путиным в конце марта

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Я запросил, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться, я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню", - рассказал Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу.
"Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Зеленский направил запрос Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации в Донбассе сразу после гибели четверых украинских военнослужащих в результате обстрела под посёлком Шумы Донецкой области 26 марта.
Как рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, "положительного ответа на запрос не поступало".
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