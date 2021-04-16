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СНГ 16.04.2021 14:34

Зеленский подтвердил, что хотел провести телефонный разговор с Путиным в конце марта

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что запрашивал разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Я запросил, когда погибло четверо наших воинов и двое были ранены. Я попросил руководителя Офиса связаться, я хотел поговорить с Путиным. Но они не подтвердили разговор - разговора не было. Сначала они официально сказали, что запроса не было. Но я же помню", - рассказал Зеленский в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства в пятницу.

"Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил - мне не ответили. На сегодня такой ответ", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил запрос Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации в Донбассе сразу после гибели четверых украинских военнослужащих в результате обстрела под посёлком Шумы Донецкой области 26 марта.

Как рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, "положительного ответа на запрос не поступало".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]