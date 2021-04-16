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Дальнее зарубежье 16.04.2021 15:06

Изменения в высшем партийном руководстве и пути выхода из кризиса обсудят делегаты съезда компартии Кубы

Кадровая политика в высшем партийном руководстве и выход из экономического кризиса станут главными вопросами повестки Восьмого съезда Коммунистической партии Кубы, который открывается в пятницу в Гаване под лозунгом "Единство и преемственность".

Делегаты будут работать до 19 апреля.

По сообщению агентства ЭФЭ, съезд пройдет за закрытыми дверями.

"Съезд проходит в ключевой для страны момент одного из самых серьезных кризисов в ее истории, а также в условиях, когда лидер компартии Рауль Кастро, а вместе с ним все его поколение, собираются отойти от дел", - пишет испанская газета "Паис".

"Сам Рауль Кастро на прошлом съезде предложил ограничить двумя сроками нахождение на высшей политической должности (лидера компартии Кубы) и возрастом в 70 лет", - отмечает издание, напоминая, что Кастро сейчас - 89 лет, а второму секретарю компартии Рамону Мачадо-Вентуре - 90 лет.

Кастро в 2018 году ушел с постов главы госсовета и совета министров Кубы, оставшись при этом лидером компартии страны. Ранее он заявлял о намерении уйти и с этого поста в 2021 году.

"Большинство аналитиков полагают, что результаты этого съезда будут ключевыми для будущего страны, перед которой стоит большое количество политических и экономических вызовов. В экономике страны из-за структурных недостатков и отсутствия эффективности складывается критическая ситуация, которая осложняется пандемией коронавируса и ужесточением эмбарго, предпринятым прежней американской администрацией. ВВП страны в прошлом году упал на 11%", - подчеркивает "Паис".

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Тэги: КУБА, КОМПАРТИЯ, СЪЕЗД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]