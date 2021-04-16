ЕС может не закупить в 2022 году вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson

Евросоюз может сделать выводы из проблем, возникающих вокруг вакцины против COVID-19 AstraZeneca, и в следующем году обойтись как без нее, так и без Johnson&Johnson, предпочтя продукцию компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.
Как заявила в пятницу в интервью телеканалу BFMTV министр-делегат при министре экономики и финансов Франции, курирующая промышленность, Аньес Панье-Рюнаше, есть "очень высокая вероятность этого".
ЕС не приступал к обсуждению новых контрактов на предстоящий год на вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson в отличие от Pfizer/BioNTech и Moderna, отметила министр-делегат.
Она также сообщила, что Франция получит 7,5 млн доз из 50 млн дополнительных, которые ЕС ожидает от Pfizer/BioNTech.
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