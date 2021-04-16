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Здравоохранение 16.04.2021 19:34

ЕС может не закупить в 2022 году вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson

Евросоюз может сделать выводы из проблем, возникающих вокруг вакцины против COVID-19 AstraZeneca, и в следующем году обойтись как без нее, так и без Johnson&Johnson, предпочтя продукцию компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как заявила в пятницу в интервью телеканалу BFMTV министр-делегат при министре экономики и финансов Франции, курирующая промышленность, Аньес Панье-Рюнаше, есть "очень высокая вероятность этого".

ЕС не приступал к обсуждению новых контрактов на предстоящий год на вакцины AstraZeneca и Johnson&Johnson в отличие от Pfizer/BioNTech и Moderna, отметила министр-делегат.

Она также сообщила, что Франция получит 7,5 млн доз из 50 млн дополнительных, которые ЕС ожидает от Pfizer/BioNTech.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ВАКЦИНЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]