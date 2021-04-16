МВД пригрозило закрытием границ со странами СНГ, если те не заберут из РФ незаконных мигрантов до 15 июня

Незаконные мигранты из СНГ должны покинуть РФ до 15 июня, в противном случае Москва примет меры вплоть до закрытия границ, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна", - сказал Горовой в пятницу в рамках пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.
"Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - заявил замминистра.
Горовой рекомендовал решать данный вопрос "посредством работы со средствами массовой информации, блогерами местных государств". "Никакой правоприменительной практики к гражданам ваших государств за нарушение миграционных режимов применяться не будет", - заверил замглавы МВД.
Экс-начальник ГШ ВС Армении инициирует парламентское расследование обстоятельств войны в Карабахе
Военнослужащий, подорвавшийся на мине в Суговушане, скончался - Минобороны
Грузия предложила свою территорию как нейтральную площадку для переговоров между Баку и Ереваном
Импорт легковушек в Азербайджан в I квартале составил почти на $133 млн
Kapital Bank увеличил в I квартале активы на 6,9%, сократил прибыль на 25,8%
Президент Азербайджана дал старт восстановительным работам в Пиршагах
Фуад Ахундов: Военные музеи в России, Великобритании, Франции, Нидерландах и других странах это нормально, а в Азербайджане, почему-то, нет
В Азербайджан в апреле-мае поступит более 100 тыс. доз "Спутника V"
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам