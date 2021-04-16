Удерживавший заложников в тбилисском банке мужчина задержан

Вооруженный грабитель, ворвавшийся в здание филиала "Банка Грузии" у станции метро "Авлабар" в Тбилиси, задержан, сообщают местные СМИ.

На показанных телеканалами кадрах было видно, как из здания полицейские вывели мужчину и посадили его в полицейскую автомашину.

Ранее сообщалось, что грабитель освободил всех заложников за исключением одного, полиция вела с ним переговоры.