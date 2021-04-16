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Регион 16.04.2021 14:36

Удерживавший заложников в тбилисском банке мужчина задержан

Вооруженный грабитель, ворвавшийся в здание филиала "Банка Грузии" у станции метро "Авлабар" в Тбилиси, задержан, сообщают местные СМИ.

На показанных телеканалами кадрах было видно, как из здания полицейские вывели мужчину и посадили его в полицейскую автомашину.

Ранее сообщалось, что грабитель освободил всех заложников за исключением одного, полиция вела с ним переговоры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, БАНК, ГРАБИТЕЛЬ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]