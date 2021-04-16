Армения пережила внутриполитический кризис без насилия - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна выходит из внутриполитического кризиса.
"После 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) внутриполитические страсти накалились, и хочу с удовлетворением отметить, что, несмотря на то, что несколько месяцев в Армении звучали призывы убить, расстрелять, свергнуть, мы пришли к развязке внутриполитической ситуации без насилия", - сказал Пашинян на заседании коллегии полиции Армении в пятницу.
Он поручил полиции обеспечить законность на предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.
"Необходимо обеспечить законность выборов, все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, исключить возможность предвыборных взяток", - отметил Пашинян.
Экс-начальник ГШ ВС Армении инициирует парламентское расследование обстоятельств войны в Карабахе
Военнослужащий, подорвавшийся на мине в Суговушане, скончался - Минобороны
Грузия предложила свою территорию как нейтральную площадку для переговоров между Баку и Ереваном
Импорт легковушек в Азербайджан в I квартале составил почти на $133 млн
Kapital Bank увеличил в I квартале активы на 6,9%, сократил прибыль на 25,8%
Президент Азербайджана дал старт восстановительным работам в Пиршагах
Фуад Ахундов: Военные музеи в России, Великобритании, Франции, Нидерландах и других странах это нормально, а в Азербайджане, почему-то, нет
В Азербайджан в апреле-мае поступит более 100 тыс. доз "Спутника V"
ИВ Гянджи направит более 418 тыс. манатов на подготовку ПСД Дворца спорта
MIDA планирует строительство второго ЖК в Сумгайыте
ИВ Газахского района направит 1,4 млн манатов на работы по благоустройству
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт
Caspian Energy Club организовал «Online B2G Forum» с участием Орхана Алиева
Moody`s отмечает хорошее качество кредитного портфеля в Банке Республика
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам