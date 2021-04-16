Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0357 RUR   0.0223 GBR   2.3415 TRY   0.2103

Цена на нефть

15.04 $/bbl   WTI 63.46 0.31 Brent 66.94 0.36

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.04.2021 14:57

Армения пережила внутриполитический кризис без насилия - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что страна выходит из внутриполитического кризиса.

"После 44-дневной войны (в Карабахе осенью 2020 года - ИФ) внутриполитические страсти накалились, и хочу с удовлетворением отметить, что, несмотря на то, что несколько месяцев в Армении звучали призывы убить, расстрелять, свергнуть, мы пришли к развязке внутриполитической ситуации без насилия", - сказал Пашинян на заседании коллегии полиции Армении в пятницу.

Он поручил полиции обеспечить законность на предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах.

"Необходимо обеспечить законность выборов, все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, исключить возможность предвыборных взяток", - отметил Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Пашинян сообщил, что уйдет в отставку с поста премьера Армении в последней декаде апреля Кочарян подал в суд иск к премьеру Пашиняну Путин и Пашинян обсудят ход реализации трехстороннего заявления по Карабаху Премьер Армении 7 апреля планирует встретиться в Москве с президентом РФ - пресс-секретарь Пашиняна Армения отчуждена от региона - Пашинян Пашинян не усматривает противоречий в своих заявлениях о самолетах Су-30СМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]