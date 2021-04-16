Азербайджан в I квартале увеличил экспорт газа на 45% - SOCAR

Экспорт газа из Азербайджана в I-ом квартале 2021 года составил 5 млрд 128 млн 958,243 тыс. кубометров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании SOCAR.
"В январе-марте 2021 года экспорт газа из Азербайджана составил 5 млрд 128 млн 958,243 тыс. кубометров, увеличившись на 45% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Такой рост экспорта связан, главным образом, с вводом в эксплуатацию Транс-Адриатического газопровода (TAP) ", - сообщили в компании.
По данным SOCAR, на Азербайджанском газоперерабатывающем заводе (АзГПЗ) в первом квартале 2021 года переработано 1 млрд 145 млн 550,179 тыс. кубометров.
Как сообщалось, в 2020 году экспорт газа из Азербайджана составил 13,396 млрд кубометров.
В настоящее время азербайджанский газ экспортируется в Грузию, Турцию и в Европу по системе Южного газового коридора (ЮГК).
Поставки в Европу начались 31 декабря 2020 года по газопроводу TAP, являющемуся компонентом ЮГК.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.
В 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу запланированы на уровне свыше 5 млрд кубометров.
Н.Аббасова
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