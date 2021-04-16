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Бизнес и законодательство 16.04.2021 15:16

Азербайджан планирует приватизировать компанию-производителя табака

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о приватизации ООО «Агропромышленный комплекс Азертютюн» (Азертабак), сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, приватизация будет осуществляться посредством инвестиционного конкурса с привлечением, как местных, так и иностранных инвесторов.

«Агропромышленный комплекс Азертютюн» создано в 2018 году и входит в структуру «Азербайджанской промышленной корпорации». Уставный капитал общества равен 22 млн 257 тыс. 298,41 манат.

На балансе «Азертютюн» в Балакяне, Загаталах, Гахе и Шеки находятся 266 современных сушильных камер, склады, офисы, 4 пункта по производству и переработке табака, в Закаталах действует один завод по переработке табака.

В целом, на предприятиях «Азертютюн» открыто 194 постоянных рабочих мест, в сезон к работам привлекаются еще 500-550 человек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРТЮТЮН, ПРИВАТИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]