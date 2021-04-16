Азербайджан планирует приватизировать компанию-производителя табака

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о приватизации ООО «Агропромышленный комплекс Азертютюн» (Азертабак), сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению, приватизация будет осуществляться посредством инвестиционного конкурса с привлечением, как местных, так и иностранных инвесторов.

«Агропромышленный комплекс Азертютюн» создано в 2018 году и входит в структуру «Азербайджанской промышленной корпорации». Уставный капитал общества равен 22 млн 257 тыс. 298,41 манат.

На балансе «Азертютюн» в Балакяне, Загаталах, Гахе и Шеки находятся 266 современных сушильных камер, склады, офисы, 4 пункта по производству и переработке табака, в Закаталах действует один завод по переработке табака.

В целом, на предприятиях «Азертютюн» открыто 194 постоянных рабочих мест, в сезон к работам привлекаются еще 500-550 человек.

Б.Рустамбеков