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16.04.2021 15:36

ВТБ (Азербайджан) увеличил льготный период для кредитных карт

ВТБ (Азербайджан) полностью обновил условия по кредитным картам. Банк снизил процентную ставку на 3 п.п. до 25% и увеличил льготный беспроцентный период до 50 дней. Срок кредитной линии в рамках продукта продлен до 25 лет. Кредитный лимит по картам составляет от 300 до 15 000 манатов.

Директор департамента развития розничного бизнеса банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Бородин отметил: «Кредитные карты банка ВТБ (Азербайджан) стали еще более выгодными. В зависимости от своих финансовых возможностей, клиенты могут получить кредитную карту на необходимый срок, а также воспользоваться преимуществами увеличенного льготного периода. Кроме того, в рамках программы лояльности мы постоянно предлагаем различные акции по картам, что позволяет их владельцам экономить на своих расходах. Таким образом, они не просто тратят, но и зарабатывают за счет кредитной карты ВТБ (Азербайджан)».

Подать заявку на выпуск карты можно дистанционно в течение нескольких минут в цифровом банке DIRECT в мессенджере Facebook или WhatsApp, а также на сайте банка.

Дополнительную информацию по кредитным картам можно получить на сайте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]