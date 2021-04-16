Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо повышаются, при этом с начала текущей недели они прибавили более 6%.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 в пятницу составляет $66,98 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63,47 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.
Поддержку рынку в пятницу оказали статданные из Китая и США. Китайский ВВП в первом квартале 2021 года вырос рекордными темпами - на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Согласно данным, опубликованным в четверг, количество новых заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с начала пандемии, темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.
"Последние экономические данные из США и Китая указывают на ускорение темпов восстановления мировой экономики и значительный прогресс в направлении постковидной эпохи, что усиливает надежды нефтяных "быков" на рост стоимости Brent до $70 (за баррель - ИФ)", - сказал аналитик FXTM Хан Тан, которого цитирует S&P Global Platts.
Росту нефтяных цен на этой неделе также способствовало повышение прогнозов спроса Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК на 2021 год. Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей.
В то же время, оптимизм по поводу экономического восстановления сдерживается затянувшейся борьбой с коронавирусом в ключевых странах-потребителях нефти. В Италии, Франции, Германии и ряде других европейских стран сохраняются локдауны, в то время как в Индии в четверг был зафиксирован очередной рекордный прирост случаев заражения - на более чем 217 тыс.
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