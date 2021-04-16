Экс-начальник ГШ ВС Армении инициирует парламентское расследование обстоятельств войны в Карабахе

Бывший начальник Главного штаба ВС Армении Оник Гаспарян призвал парламент республики создать следственную комиссию по выяснению обстоятельств войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

"Медиа заполнены различной информацией, оценками, разоблачениями, видеоматериалами с теориями заговора. К этому в последнее время прибавились отрывочно рассекречиваемые и обнародованные определенными госорганами сведения. В частности, опубликованные секретариатом Совбеза выборочные отрывки из протоколов заседаний совета, которые не выражают полное содержание докладов, искажают действительность, являются проявлением дешевого поведения действующей власти Армении", - говорится в заявлении Гаспаряна, распространенном рядом СМИ в пятницу.

По его словам, "все это стало реальной угрозой для нашей национальной безопасности, деморализует наши ВС".

"ГШ ВС Армении в течение всего этого времени проявлял максимальную сдержанность, избегал обнародования информации о войне и данных, являющихся государственной тайной. Однако увеличивающиеся в последнее время спекуляции, озвучиваемые некоторыми государственными и политическими деятелями безответственные заявления и утечка секретной информации делают необходимым юридически регламентировать процесс государственного расследования всех обстоятельств, связанных с прошедшей войной, с целью обеспечения максимальной объективности, координации и профессиональной глубины. Обращаюсь с призывом немедленно инициировать создание следственной комиссии парламента Армении по обстоятельствам 44-дневной войны", - отметил Гаспарян.

14 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг заявление Гаспаряна, согласно которому на заседании Совбеза на четвертый день войны начальник ГШ представил потери и оценку ВС о сложившейся ситуации, заявив, что в течение двух-трех дней необходимо предпринять шаги для остановки войны.

После этого Совбез Армении распространил некоторые выдержки из заседания СБ, где нет упоминаний о словах Гаспаряна о необходимости остановить войну.