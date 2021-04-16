Kapital Bank увеличил в I квартале активы на 6,9%, сократил прибыль на 25,8%

Азербайджанский "Kapital Bank" увеличил в первом квартале 2021 года активы на 6,9% - до 5 млрд 587,991 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 марта 2021 года составил 2 млрд 213,171 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2020г на 1,7% - ИФ). При этом за отчетный период банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 0,7% - до 1 млрд 374,855 млн манатов, по бизнес-кредитам на 2% - до 593,704 млн манатов.
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 4 млрд 909,49 млн манатов (рост на 6,9%).
Депозитный портфель банка на начало апреля 2021 года равен 4 млрд 65,753 млн манатов (рост на 6,8%), в том числе вклады физических лиц - 1 млрд 44,426 млн манатов (спад на 2,2%).
Капитал банка на 31 марта 2021 года равен 678,501 млн манатов (рост на 7%), уставный капитал - 245,85 млн манатов (не изменился).
По итогам января-марта 2021 года чистая прибыль банка составила 55,535 млн манатов (спад на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 годом - ИФ).
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее является третьим банком страны по объему активов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,8755% и физические лица (0,1245%).
А.Мамедов
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