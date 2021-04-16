Импорт легковушек в Азербайджан в I квартале составил почти на $133 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-марте 2021 года составил 15,539 тыс. единиц на общую сумму $157 млн 999,05 тыс. (спад на 6,9%), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По сравнению с январем-мартом 2020 года число импортируемых автомобилей сократилось на 0,3%.
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров - 14,219 тыс. (спад на 1,4%) на сумму $132 млн 719,74 тыс. (спад на 5,5%). В том числе, завезено 17 электрокаров на $722,11 тыс. и 1,831 тыс. единиц гибридных автомобилей на сумму $10 млн 285,46 тыс.
Кроме этого, в январе-марте в Азербайджан импортировано 1,249 тыс. единиц (рост на 28,5%) на $16 млн 923 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 31 единица моторных транспортных средств спецназначения (спад на 16,2%) на $3 млн 958,87 тыс.
Также за отчетный период в республику ввезено 40 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 39,4%) на $4 млн 397,44 тыс.
Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2020 году составил 53,729 тыс. единиц на общую сумму $647 млн 596,79 тыс.
Б.Рустамбеков
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