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СНГ 16.04.2021 18:04

В ОДКБ обсудили подготовку коалиционных манёвров на 2021 год

Первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, спланированных к проведению в 2021 году, прошли в Объединённом штабе (ОШ) Организации Договора о коллективной безопасности.

"В рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2021" в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности предусмотрено проведение четырех совместных учений", - сказано в сообщении, размещённом на сайте ОДКБ в пятницу.

Уточняется, что учения пройдут, в частности, на территории Таджикистана. "В целях отработки задач обеспечения действий Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ запланированы специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2021" и с формированиями материально-технического обеспечения "Эшелон-2021", а также совместное учение с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2021"", - говорится в сообщении.

На территории РФ готовятся совместные учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

"В ходе этих учений будут отрабатываться вопросы последовательного применения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ, начиная с совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта и заканчивая постконфликтным урегулированием на территориях государств Центрально-Азиатского региона", - говорится в сообщении.

"В ходе переговоров достигнута договоренность, что сроки проведения учений и порядок выполнения мероприятий по их подготовке могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в государствах - членах ОДКБ и принимаемых в связи с этим профилактических мерах", - информирует ОДКБ.

В переговорах под общим руководством первого заместителя начальника ОШ ОДКБ генерал-лейтенанта Хасана Калоева приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, (в режиме видеоконференции), России, Таджикистана и секретариата ОДКБ.

В ходе переговоров 15-16 апреля "рассмотрены и обсуждены основы замыслов проведения совместных учений, составы аппарата руководства, оперативных групп и привлекаемых контингентов государств - членов ОДКБ", говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, УЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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